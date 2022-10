Homem baleado em confronto com a PM de Upanema morre no HRTM

Diogo Pedro da Silva, de 20 anos, baleado durante um confronto com a Polícia Militar do município de Upanema, entrou em óbito durante a cirurgia, realizada no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró.

O confronto aconteceu por volta das 11h desta quarta-feira (19). Diogo é suspeito de participar, juntamente com outras pessoas, de um arrastão no mercado público de Governador Dix-Sept Rosado, ocorrido no mesmo dia.



Na fuga, o grupo deparou com uma guarnição da PM de Upanema e entraram em confronto. Eles foram localizados após a guarnição de Governador informar que um celular roubado pelo grupo estava sendo rastreado até o município de Upanema.

No confronto, Diogo foi baleado na perna, socorrido para o hospital do município, estabilizado e transferido em uma ambulância para Mossoró. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, e três celulares, sendo dois na caixa.

Os demais suspeitos conseguiram fugir por uma região de mata, mas abandonaram uma bolsa contendo vários celulares e trouxinhas de maconha.