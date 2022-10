Prefeito anuncia concursos para Saúde, Educação, Fazenda e Procuradoria de Mossoró em 2023

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, anunciou a realização de concurso para diversas pastas da municipalidade, já para o ano de 2022.

O gestor foi o entrevistado desta quarta-feira (19) do Podcast “Pod Falar”, da Super TV, comandado pelo jornalista Saulo Vale.

Na ocasião, questionado pelo jornalista, Allyson confirmou que há previsão de realização de concursos para as pastas da saúde, educação, Fazenda e Procuradoria do muncípio.

“Esses concursos já estão dentro da programação para o próximo ano. Eu quero fazer no primeiro semestre”, disse.

Segundo Allyson, o período agora é de estudar os planos de cargo, carreira e salários dos servidores, para realizar as adequações necessárias à realização dos certames.

Ainda conforme o gestor, também deverão ser enviados à Câmara, projetos para a criação de novos cargos, como o de intérprete de libras na área da educação.

“A gente precisa de algumas adequações. Por exemplo, tem cargos na saúde que a gente tem muita necessidade do profissional, mas não tem a quantidade de cargos que a gente necessita. Tem cargos da educação, de professor, por exemplo, intérprete de libras, a gente tem que criar esse cargo, que hoje não tem”, diz.

Ele explica que essa necessidade de adaptação acontece porque, ano atrás, não existia essa preocupação com a inclusão de todas as pessoas e lembrou a criação recente da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência e a Coordenadoria do Bem Estar Animal, para tratar do bem estar desses públicos.