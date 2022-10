Sesap diz que trabalha para ampliar acesso ao HRTM e lembra que unidade atende mais de 60 municípios. Por meio de nota, a Coordenadoria de Regulação em Saúde e Avaliação da Secretaria de Saúde do RN explicou a situação da falta de leitos para atendimento imediato a pacientes que aguardam uma vaga nas UPAs de Mossoró. O questionamento foi feito pelo prefeito do município, terça-feira (18). A Secretaria lembra que unidade de saúde, referência na região, é responsável por atender pacientes da 2ª, 6ª e 8ª regiões de saúde do estado, abrangendo mais de 60 municípios, priorizando os pacientes em situações mais graves. Diz, ainda, que vem trabalhando incansavelmente para a ampliação do acesso à saúde na região, com ações que envolvem, por exemplo, a expansão de leitos de retaguarda como a recente abertura do Hospital da Polícia Militar de Mossoró.

Por meio de nota, enviada nesta quinta-feira (20), a Coordenadoria de Regulação em Saúde e Avaliação da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte explicou a situação da falta de leitos para atendimento imediato a pacientes que aguardam uma vaga nas UPAs de Mossoró, no Hospital Regional Tarcísio Maia.

O questionamento foi feito pelo prefeito do município, terça-feira (18), que afirmou haver 7 pacientes internados nas Unidades de Pronto Atendimento, à espera de transferência para a unidade especializada, um deles necessitando de um leito de UTI.

Na nota, a Secretaria lembrou que o HRTM, referência na região, é responsável por atender pacientes da 2ª, 6ª e 8ª regiões de saúde do estado, abrangendo mais de 60 municípios, priorizando os pacientes em situações mais graves.



Diz, ainda, que vem trabalhando incansavelmente para a ampliação do acesso à saúde na região, com ações que envolvem, por exemplo, a expansão de leitos de retaguarda como a recente abertura do Hospital da Polícia Militar de Mossoró.

VEJA a nota na íntegra:

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

NOTA

Sobre os leitos no Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTVM), a Coordenadoria de Regulação em Saúde e Avaliação da SESAP esclarece que o acesso destes é regulado como forma de garantir a priorização para os pacientes que mais precisam, visto que atende pacientes da 2ª, 6ª e 8ª regiões de saúde abrangendo mais de 60 municípios.

Destaca-se que o HRTVM é a principal unidade hospitalar dessas regiões, atendendo às demandas de urgências e internamentos de média e alta complexidade clínicos e cirúrgicos, principalmente relacionados à ortopedia, clínica geral, cirurgia geral, pediatria, neurocirurgia, neurologia, vascular.

Dessa forma, o Governo do Estado vem trabalhando incansavelmente a ampliação do acesso à saúde na região, com ações: de expansão de leitos de retaguarda como a recente abertura do Hospital da Polícia Militar de Mossoró investindo cerca de 12 milhões por ano; de contratação na rede suplementar como a neurocirurgia e os leitos de UTI no Hospital Wilson Rosado resultando investimentos de mais de 12 milhões de reais por ano; complementação do custeio de leitos, exames e procedimentos da região, investindo cerca de 16 milhões por ano no Termo de Cooperação Técnica e Financeira com o município de Mossoró.

A garantia da assistência à população é o objetivo do Governo que atua fortemente no fortalecimento das unidades hospitalares em todo estado, destacando que a responsabilidade é de dos três entes públicos.

Sobre os leitos no Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTVM), a Coordenadoria de Regulação em Saúde e Avaliação da SESAP esclarece que o acesso destes é regulado como forma de garantir a priorização para os pacientes que mais precisam, visto que atende pacientes da 2ª, 6ª e 8ª regiões de saúde abrangendo mais de 60 municípios.

Destaca-se que o HRTVM é a principal unidade hospitalar dessas regiões, atendendo às demandas de urgências e internamentos de média e alta complexidade clínicos e cirúrgicos, principalmente relacionados à ortopedia, clínica geral, cirurgia geral, pediatria, neurocirurgia, neurologia, vascular.

Dessa forma, o Governo do Estado vem trabalhando incansavelmente a ampliação do acesso à saúde na região, com ações: de expansão de leitos de retaguarda como a recente abertura do Hospital da Polícia Militar de Mossoró investindo cerca de 12 milhões por ano; de contratação na rede suplementar como a neurocirurgia e os leitos de UTI no Hospital Wilson Rosado resultando investimentos de mais de 12 milhões de reais por ano; complementação do custeio de leitos, exames e procedimentos da região, investindo cerca de 16 milhões por ano no Termo de Cooperação Técnica e Financeira com o município de Mossoró.

A garantia da assistência à população é o objetivo do Governo que atua fortemente no fortalecimento das unidades hospitalares em todo estado, destacando que a responsabilidade é de dos três entes públicos.