Mais antiga da região Oeste, 15ª Corrida de Santa Luzia está com inscrições abertas

A 15ª corrida de Santa Luzia, a mais antiga da região Oeste, já está com inscrições abertas. As inscrições seguem até o dia 04 de novembro, pelo site www.tesportes.com.br.

A corrida acontecerá em dois momentos: para as crianças, no dia 10 de dezembro, e para adultos, no dia 11, com largada às 5h30, em frente à praça do Museu Lauro Da Escóssia, na Avenida Dix Neuf Rosado, passando em frente à Catedral de Santa Luzia.

Segundo a empresa T_Esportes, parceira da Paróquia de Santa Luzia, e responsável pela organização da tradicional prova, a categoria Kids, foi ampliada, podendo participar crianças de 04 a 13 anos.

“Como é uma edição especial com a corrida completando 15 anos, esperamos o máximo possível departicipantes”, comentou Sebastião Lucena, mais conhecido como Tião da T_Esportes.

Conforme o regulamento, o percurso da corrida terá três distâncias: 5 quilômetros, 10 quilômetros e 15 quilômetros, com participação de pessoas de ambos os sexos.

A idade mínima para participação é de 14 anos (5 km) e 18 anos(10km/15 Km). Os atletas inscritos terão duas opções de inscrição: kit completo (camiseta,número de peito, chip, sacola e medalha), no valor de R$ 120, e o Kit medalha (número de peito, chip, sacola e medalha), no valor de R$ 85.

Segundo Sebastião Lucena, essa edição da Corrida de Santa Luzia foi ampliada em termos de infraestrutura e organização, com pontos de hidratação a cada dois quilômetros, palco para premiação, além da interdição total das ruas. Vale lembrar que essa será a única corrida da cidade a chegar a um percurso de 15 quilômetros.

CORRIDA KIDS E PREMIAÇÃO

Na corrida Kids podem participar crianças dos 4 aos 13 anos.

Esse grupo fará um percurso de 50 a 200 metros, não havendo premiação, mas, sim,medalhas como forma de incentivo à prática esportiva.

Serão premiados com troféu os atletas que chegarem entre os cinco primeiros colocados na categoria individual geral masculino/feminino- 5km; b)individual geral masculino/feminino- 10km; c) individual geralmasculino/feminino- 15km. Serão premiados também os três primeiros colocados por cada faixa etária masculino/feminino atendendo as três categorias 5, 10 e 15 km.