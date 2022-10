Assentamento Paulo Freire recebe o “Papo Rural” sobre Agricultura orgânica neste sábado, 22. Além do conhecimento teórico, troca de experiências, diálogo entre produtores e consultoria técnica, a iniciativa também promove atividades práticas, destacando as potencialidades da agricultura orgânica. Entre os assuntos que serão abordados no próximo “Papo Rural”, das 8h às 12h, estão: Compostagem orgânica e vermicompostagem; Bioinsumos e registros da unidade familiar; Certificação orgânica.

O assentamento Paulo Freire, localizado na saída para Natal-RN, receberá no próximo domingo (23), às 8h, mais uma edição do programa “Papo Rural”. Na oportunidade, a Prefeitura de Mossoró fornecerá orientações, informações e ações práticas com destaque para a temática da agricultura orgânica que será debatida entre os produtores.



“Estamos cada vez mais aperfeiçoando o ‘Papo Rural’, inovando, possibilitando o intercâmbio entre comunidades participantes com temáticas sempre voltadas ao homem do campo, a realidade agrícola, a unidade familiar. Sempre destacando atividades que estão no dia a dia da agricultura familiar de Mossoró”, explicou Raniere Barbosa, gerente de Desenvolvimento Rural do município.

“No domingo vamos trabalhar temáticas inerentes à agricultura orgânica, destacando potencialidades e questões inerentes ao dia a dia dos agricultores. Vamos abordar situações que fazem parte da realidade das famílias. São assuntos importantes que serão abordados para melhorar cada vez mais a vida e produção dos agricultores”, acrescentou Raniere Barbosa.



O programa “Papo Rural” é realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (FUNCERN) e Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA).