Inscrições no Enem PPL terminam na próxima quarta-feira (26)

O período de inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2022 foi retificado e terminará na próxima quarta-feira, 26 de outubro.

Nesse prazo, que também vale para transferências ou exclusões de participantes, será possível, ainda, solicitar atendimento especializado e tratamento pelo nome social. A retificação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 21 de outubro.

Os procedimentos devem ser realizados pelos responsáveis pedagógicos. Indicado pelas unidades prisionais e socioeducativas, o responsável é a pessoa incumbida de acompanhar todas as etapas do exame até a divulgação dos resultados.

Também está entre as suas atribuições, por exemplo, determinar as salas de provas dos participantes, assim como transferi-los entre as unidades de aplicação, caso seja necessário, dentro do prazo previsto. Outra incumbência diz respeito à exclusão do exame daqueles que tiverem a liberdade decretada, conforme prevê o edital.

ENEM PPL

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará o Enem PPL 2022 nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. As provas têm o mesmo nível de dificuldade do Enem regular. A única diferença está na aplicação, que ocorre dentro de unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelas unidades da Federação.