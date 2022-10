Segunda etapa da vacinação contra febre aftosa começa a partir de novembro em Mossoró

No mês de novembro, a Prefeitura de Mossoró inicia a segunda fase de vacinação contra a febre aftosa destinada a bovinos da região. Na próxima terça-feira (1º), as equipes começam a percorrer as comunidades rurais do município.



A meta da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) é vacinar em média 1.500 animais – bovinos e bubalinos – de até 2 anos de idade. A vacinação contemplará mais de 120 comunidades rurais de Mossoró.



A campanha de vacinação contra a febre aftosa é realizada em parceria com a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa). “A segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa é de fundamental importância para que o bovinocultor mossoroense permaneça com o seu rebanho em condições de comercialização, boa saúde. Uma vez que ao receber a vacina doada pela Prefeitura de Mossoró, o produtor ganha em dois aspectos: primeiro em questão de saúde, imunizando o animal, e depois, em condições de comercializar os produtos. É um trabalho essencial que o município de Mossoró faz”, declarou Faviano Moreira, secretário municipal de Agricultura.



De acordo com calendário de vacinação divulgado pela Seadru, as primeiras localidades a serem visitadas são: P.A. Solidão; P.A. Vingt Rosado; Cristais; P.A. Cabelo de Nego; Jucuri; P.A. Independência; Pajeú, P.A. Barreira Vermelha; P.A. Santa Rita de Cássia; Guarujá.



O cronograma de vacinação nas comunidades rurais de Mossoró se estenderá durante todo o mês de novembro.