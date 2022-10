Roberto Jefferson é indiciado por quatro tentativas de homicídio contra policiais

A Polícia Federal (PF) indiciou o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) nesta segunda-feira (24) por quatro tentativas de homicídio contra policiais.

De acordo com informações da PF, o indiciamento se dá pelo fato de Jefferson ter ferido dois policiais com estilhaços de granada e também por atentar contra outros dois agentes que estavam no carro da instituição, mas que não foram atingidos.

Na casa do ex-deputado, foram apreendidos um fuzil, uma pistola e munições que ainda estão sendo contabilizadas.

O caso ocorreu na manhã do domingo (23), quando os policiais estavam cumprindo um mandado de prisão contra Jefferson por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Após oito horas de negociações, Roberto Jefferson se entregou e foi levado para a Superintendência da PF.

Depois passou por exame de corpo de delito e terminou no presídio de Benfica, no Rio, à espera da audiência de custódia que deve acontecer ainda nesta segunda.