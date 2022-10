Jefferson se entrega a PF e Bolsonaro diz que "o tratamento dispensado para quem atira em policial é o de bandido"

O ex-deputado atual preso de justiça Roberto Jefferson se entregou no início da noite deste domingo a Policia Federal, na região serrana do Estado do Rio de Janeiro, onde mora. Ele teve a prisão domiciliar revogada por descumprimento dos termos propostos para ele sair da prisão em regime fechado para a ficar em prisão domiciliar, quando divulgou vídeo ofendendo o STF e a ministra Carmem Lúcia.

Veja mais

Jefferson havia jogado gramada na PF, ferindo um delegado e uma agente federal neste domingo.

Após se entregar, os agentes federais conduziram Roberto Jefferson para a sede da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro para ser autuado em flagrante por dupla tentativa de homicídio, que teve como vítima um delegado e uma agente da PF.

Enquanto Jefferson é fichado por crimes como a vida, que pode ampliar a pena dele em regime fechado em até 30 anos, agentes e delegados federais revistaram a casa dele, conforme determinou o ministro Alexandre Morais, do STF.

Antes de se entregar, Roberto Jefferson, que havia digo que iria resistir até morrer. Entretanto, a reação negativa a campanha de reeleição do aliado Bolsonaro a Presidência da República, teria sido crucial para desistir do confronto.

Logo após a prisão, presidente Bolsonaro tratou de divulgar um video dizendo que o problema foi resolvido pelo Ministério da Justiça, determinado por ele e chamou Roberto Jeffersou de bandido.