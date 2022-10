Inscrições no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do RN começam na próxima segunda (31)

Inscrições no concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do RN começam na próxima segunda (31). Estão sendo ofertadas 102 vagas para o cargo de soldado e 02 para o quadro de Oficial da Saúde, sendo especificamente para médicos das especialidades de psiquiatria e cardiologia. As provas objetivas e dissertativas serão aplicadas no dia 08 de janeiro de 2023. O Diário Oficial do Estado do RN desta terça-feira (25) traz os detalhes do certame. A remuneração inicial para o cargo de soldado é de R$ 3.929,01 e para o quadro de oficial da saúde é de R$ 10.804,77.

As inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte (CBMRN) iniciam na próxima segunda-feira (31), a partir das 08h, e seguem até às 23h59 do dia 30 de novembro.

Estão sendo ofertadas 102 vagas para o cargo de soldado e 02 para o quadro de Oficial da Saúde, sendo especificamente para médicos das especialidades de psiquiatria e cardiologia.

As provas objetivas e dissertativas serão aplicadas no dia 08 de janeiro de 2023. O Diário Oficial do Estado do RN desta terça-feira (25) traz os detalhes do certame.

Os conteúdos programáticos para todas as provas do concurso serão disponibilizados no site da Comperve (www.comperve.ufrn.br), a partir desta quarta-feira (26).

Os candidatos aprovados poderão ser nomeados para qualquer organização do Corpo de Bombeiros do RN e o nível de escolaridade exigido pelo certame é o ensino superior.

A remuneração inicial para o cargo de soldado é de R$ 3.929,01 e para o quadro de oficial da saúde é de R$ 10.804,77.

De acordo com o comandante-geral do CBMRN, coronel Luiz Monteiro Júnior, o concurso público renova os quadros de praças e oficiais da corporação.

“Foram autorizadas 104 vagas. É mais uma grande notícia para o nosso CBMRN. Graças ao esforço do atual Governo foram convocados mais de 300 bombeiros na gestão da Professora Fátima, um trabalho formidável que vem sendo feito na Segurança Pública”, destacou.

A taxa de inscrição é de R$ 180 para oficial de saúde e de R$ 120 para soldado. Será isento do pagamento de taxa, em conformidade com a Lei no 13.656, de 30 de abril de 2018, o candidato que se enquadre em pelo menos uma das condições a seguir: a) pertença a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal; b) doadora regular de leite materno; c) doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde; d) doador de sangue; e) for eleitor convocado e nomeado para servir à Justiça Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos da Lei Estadual nº 9.643 de 18 de julho de 2012.

FIQUE POR DENTRO

Concurso 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiros Militar

Edital 01/2022 - EAO/CBMRN-2022

Vagas: 02

Inscrições: 8h00 de 31 de outubro até 23h59 de 30 de novembro/22, exclusivamente via internet

Taxa: R$ 180,00

Remuneração: R$ 10.804,77

Provas: 08 de janeiro de 2023

Locais previstos: Natal, Santa Cruz, Currais Novos e Caicó.

Concurso Soldado do Quadro de Praças Bombeiros Militares

Edital 01/2022-CFP/CBMRN

Vagas: 102

Inscrições: 8h00 de 31 de outubro até 23h59 de 30 de novembro/22, exclusivamente via internet

Taxa: R$ 120,00

Remuneração: R$ 3.929,01

Provas: 08 de janeiro de 2023

Locais previstos: Natal, Santa Cruz, Currais Novos e Caicó