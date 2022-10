PC apreende menor suspeito de latrocínio contra comerciante ocorrido no Bom Jesus, em Mossoró

A apreensão aconteceu nesta terça-feira (25), na região das Malvinas. O menor, de 16 anos, confessou ter matado Odicley Martins da Costa, de 38 anos, na noite da sexta-feira, 21 de outubro. Contou em depoimento que abordou a vítima para roubá-la e que matou por esta ter reagido. Ele confirmou, ainda, que havia uma mulher com ele, também menor, mas não deu mais detalhes sobre ela. O caso será encaminhado para a Delegacia Especial de Atendimento ao Adolescente Infrator. O adolescente acabou sendo liberado após prestar depoimento, pelo fato de não ter havido flagrante. A DHM segue as investigações para apreender a mulher envolvida no crime.