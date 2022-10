ProfEPT oferta 28 vagas de mestrado profissional no Campus Mossoró do IFRN

Seguem abertas até o dia 22 de novembro as inscrições no Processo Seletivo do Curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) em todo o Brasil, por meio do Exame Nacional de Acesso – ENA – para as turmas 2023. O edital Edital ProfEPT Nº 02/2022 foi lançado no dia 10 de outubro.

No Campus Mossoró do IFRN, estão sendo ofertadas 14 vagas exclusivas para servidores da Rede Federal e mais 14 vagas para ampla concorrência, totalizando 28 vagas.

As inscrições podem ser realizadas através do site do ProfEPT. O pagamento da taxa de inscrição é de R$ 100,00 (cem reais).

O ProfEPT é um programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, com um mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica em rede nacional, da área de Ensino, reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) do Ministério da Educação.

O curso tem como objetivo proporcionar formação em educação profissional e tecnológica, visando tanto a produção de conhecimento como o desenvolvimento de produtos, por meio da realização de pesquisas que integrem os saberes inerentes ao mundo do trabalho e ao conhecimento sistematizado pertinentes à educação profissional de nível básico ou em espaços não-formais.

Para mais informações e inscrições, acesse AQUI.