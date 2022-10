PC de Pau dos Ferros identifica membros de quadrilha que pretendia atacar bancos de São Miguel

Uma investigação realizada por policiais civis da delegacia de Pau dos Ferros, sob o comando do delegado Inácio Rodrigues, resultou na identificação de 6 homens envolvidos com a apreensão de um farto material bélico e explosivo no último dia 9 de agosto em uma chácara no sítio Torrões, em Pau dos Ferros/RN.

Com a prisão de Pedro Lins Alves, conhecido como Pedro Neto, efetuada pela Polícia Militar na cidade São Miguel, na última sexta-feira (21), a Polícia Civil encerrou a investigação sobre o grupo que pretendia “estourar” os caixas eletrônicos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal no município de São Miguel.



Ficou constatado pela investigação que o chefe do grupo criminoso é Valdemir Gomes de Oliveira, criminoso conhecido como Véio, com extensa ficha criminal, e é composto, também, por Barnabijones de Medeiros, Ronivon Pereira Guedes, Wellington Duarte Correia, conhecido como Juca, Pedro de Lins Alves, conhecido como Maguinho e Joalysson Bruno Cabral Silva, conhecido como Bracinho.

Barnabijones e Dibon já estavam presos temporariamente, e tiveram suas prisões preventivas decretadas pelo juízo da 2ª vara da comarca de Pau dos Ferros, que também determinou as prisões dos demais envolvidos.

O inquérito policial foi encaminhado para justiça com o indiciamento de todos os investigados, que responderão pelos crimes de associação criminosa, porte ilegal de armas e explosivos, e receptação.

Permanecem foragidos Valdemir, Juca e Bracinho, e qualquer informação pode ser repassada anonimamente pelo fone 9.96141687, ou pelo disque denúncia 181 da Polícia Civil.