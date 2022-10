Servente de pedreiro é condenado por outra tentativa de homicídio em segundo júri consecutivo

O servente de pedreiro Antonio Jefferson da Silva, de 27 anos, foi condenado, nesta quarta-feira (26), por ter tentado matar com cerca de 5 golpes de faca Gustavo Pereira dos Santos. Esta é a segunda condenação de Antônio por tentativa de homicídio em menos de 24h.

Isso porque ontem (25), o réu foi julgado e condenado pela tentativa de José Jeronimo da Silva Junior, crime ocorrido no dia 12 de setembro de 2020, em frente ao Bar do Tonheiro, no bairro Aeroporto, em Mossoró.

De acordo com a denúncia desta quarta, no dia 24 de setembro de 2020, em frente ao Mercadinho do Didal, no Aeroporto, Antônio Jefferson desferiu cerca de 5 golpes de faca contra a vítima, não tendo êxito em matá-la pelo fato de populares terem intervido.



O crime aconteceu quando Gustavo deixava o mercadinho e foi abordado pelo réu, que lhe pediu a quantia de R$ 6 para consumir entorpecentes.

A vítima teria se negado a dar o dinheiro e ao se virar, foi atacada a facadas por Antônio Jefferson. A torpeza do crime foi um fator que agravou a pena a qual o réu foi submetido, estabelecida em 10 anos e 8 meses, no regime fechado.

Neste novo júri, a defesa do réu foi novamente realizada pela defensora pública Ticiana Doth Rodrigues Alves Medeiros. Já o Ministério Público do Rio Grande do Norte foi representado pelo Promotor Armando Lúcio Ribeiro.

O Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros presidiu o julgamento.

A nova pena de Antônio Jefferson se soma a estabelecida no julgamento de ontem, bem como a outra condenação anterior a qual ele já cumpria.