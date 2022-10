Inscrições para a XXIII edição dos Jogos Escolares de Mossoró seguem até amanhã, 28

Abertas no último dia 18, as inscrições para a XXIII edição dos Jogos Escolares de Mossoró (JEMs) serão encerradas nesta sexta-feira (28). Podem participar da competição unidades de ensino municipais, estaduais, particulares e federais.

As equipes devem ser inscritas por meio de formulário virtual, disponível AQUI. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Educação (SME), em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ).

Podem se inscrever estudantes de 11 a 17 anos, nas categorias Mirim, Infantil e Juvenil. O Congresso Técnico que antecede o início do evento será realizado no dia 1º de novembro e a divulgação das tabelas no dia 7 do próximo mês.



Na inscrição, deverá constar a identificação do professor técnico, do assistente técnico, da modalidade, da categoria e do aluno. O regulamento geral dos JEMs e os regulamentos específicos de cada modalidade podem ser conferidos AQUI.

A competição acontecerá de 11 a 21 de novembro, em diferentes espaços no município de Mossoró. Serão 10 modalidades em disputa (Atletismo, Basquete, Futebol, Futsal, Handebol, Voleibol Indoor, Voleibol de Praia, Karatê, Xadrez e Badminton).



“Além da importância sob o ponto de vista do incentivo ao esporte, ao lazer, e do trabalho integrado das Secretarias de Educação e Esporte e Juventude, é um momento significativo a retomada dos jogos, oportunidade em que vamos estar trabalhando coletivamente as habilidades esportivas, além das habilidades de integração de equipes”, destacou a titular da SME, Hubeônia Alencar.