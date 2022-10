Réus são inocentados em dois júris populares realizados em Mossoró nesta quinta

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Mossoró se reuniu duas vezes nesta quinta-feira (27), no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins.

Na ocasião, foram realizadas duas sessões, uma após a outra. Na primeira, os jurados julgaram a culpa de Márcio Leomar Freire de Freitas, conhecido como “Marcinho Oreia”, de 28 anos, no crime de homicídio contra Daniel Carlos da Silva e tentativa de homicídio contra Erica Caroline da Silva Damasceno, no dia 3 de dezembro de 2017, no bairro Bom Jesus.

Na segunda, José Wellington dos Santos, de 34 anos, respondeu pela acusação de tentativa de homicídio contra Erlany Naiany Sousa Cruz, ocorrida no dia 12 de fevereiro de 2012, na Rua Artur Bernardes, no bairro Barrocas.

Atuaram na defesa de Marcinho Oreia os advogados Alysson Maximino Maia de Oliveira e Jerônimo Azevedo Bolão Neto. Representando o MPRN, atuou o promotor Armando Lúcio Ribeiro.



Já José Wellington foi defendido por um defensor público, enquanto o MPRN contou com a atuação do promotor Ítalo Moreira Martins.

Os dois julgamentos foram presididos pelo Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros.

Após as alegações das defesas e dos promotores, o conselho de sentença, formado pelos mesmos 7 jurados nos dois casos, decidiu pela absolvição dos réus.

Tese acatada tanto pelas defesas quanto pelas acusações, em virtude de não haver provas suficientes para condenação.