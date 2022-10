Agropecuária se destaca como o setor que mais gerou emprego em Mossoró no mês de setembro

Mossoró contabilizou no mês de setembro deste ano saldo positivo de 371 vagas de trabalho, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados na quarta-feira (26). O setor que mais gerou vagas de trabalho foi a Agropecuária.

Titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedint), Frank Felisardo ressalta que os dados de setembro do Caged são indicadores muito importantes para o município, uma demonstração de recuperação econômica pós-pandemia.

“Percebe-se que Mossoró segue a tendência positiva, no número de admissões, refletindo uma recuperação econômica no momento pós-pandemia. Reflete-se também a credibilidade de investimentos privados na cidade, puxados pelo investimento público em políticas de melhoria da qualidade na mobilidade urbana (melhoria da malha viária), reestruturação e melhoria dos distritos industriais, investimentos na educação (reformas e aparelhamento das escolas), investimentos na saúde (disponibilidade de profissionais, reformas nas unidades de saúde), investimentos na zona rural (dando suporte aos produtores rurais e às famílias do campo), investimentos na segurança, entre outros aspectos. Mossoró fortalece uma tendência nacional de crescimento dos indicadores econômicos e sinaliza uma evolução futura positiva para captação de novos investimentos, novas empresas e aumento no número de empregos ofertados”, declarou.