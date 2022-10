Neoenergia Cosern abre nova oportunidade para formação gratuita de Eletricista de Rede

A Neoenergia Cosern abre na próxima terça-feira (1º) as inscrições para seleção de uma nova turma da Escola de Eletricistas. O curso terá duração de seis meses e a parte prática será realizada em Mossoró.

As inscrições serão feitas no site do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Rio Grande do Norte (www.rn.senai.br), instituição responsável pela formação, e encerram no domingo (6/11).

“Pelo menos 35% das vagas serão reservadas para mulheres, como forma de ampliar a presença feminina na operação e incentivar a igualdade de gênero dentro da empresa, que já conta com 26 mulheres atuando como eletricistas de rede em todo o estado”, ressalta Márcio Caires Vasconcelos, Diretor-Presidente da Neoenergia Cosern.

A carga horária do curso é de 480 horas (o equivalente a seis meses) e as aulas estão previstas para começar no dia 1º de fevereiro de 2023, no período noturno. A primeira etapa, que contempla a parte teórica, é ministrada em formato online e remoto. A segunda etapa é presencial, com aulas ministradas no SENAI Ítalo Bolonha, em Mossoró, no período da noite em um campo de postes, seguindo todos os protocolos de segurança.

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL GRATUITA

O curso de Eletricista de Rede de Distribuição oferece capacitação profissional gratuita contribuindo com a qualificação e o ingresso no mercado de trabalho. Podem participar candidatas e candidatos acima de 18 anos, com Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias B, C ou D.

“A Escola de Eletricistas oferece oportunidades para mulheres e homens que buscam formação profissional e desejam atuar no setor elétrico, mercado que possui alta demanda de mão de obra qualificada. Temos o compromisso de incentivar a participação feminina na sociedade e dentro da nossa companhia”, afirma a superintendente de Desenvolvimento Organizacional da Neoenergia, Régia Barbosa.

A Neoenergia pretende ampliar a presença de mulheres em postos de liderança e em atividades ligadas à operação até 2030. Recentemente, a companhia assinou a declaração de apoio aos Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs, na sigla em inglês), iniciativa promovida pela ONU Mulheres e pelo Pacto Global.

Após a conclusão do curso, alunas e alunos podem trabalhar como eletricistas no mercado de trabalho ou serem contratada(o)s para vagas na Neoenergia. Dos mais de 4,4 mil eletricistas formados pela Escola, cerca de 3,3 mil já foram contratados para atuarem no grupo Neoenergia.