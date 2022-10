Universidades do RN disponibilizam vagas em PSS para professores substitutos. Há vagas para a UERN e UFRN. Na UFRN, o edital prevê vagas para cadastro de reserva nos campi de Natal, Macaíba, Santa Cruz, Currais Novos e Caicó, com regimes de trabalho de 20 ou 40 horas semanais. Já na UERN, estão sendo ofertadas 27 vagas para contratação temporária de professores. As oportunidades são para os campi de Mossoró, Assu, Caicó, Natal, Patu e Pau dos Ferros; confira os editais e saiba como se inscrever.

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) divulgaram nesta semana editais de processo seletivo para contratação de professores substitutos.

Na UFRN, o edital prevê vagas para cadastro de reserva nos campi de Natal, Macaíba, Santa Cruz, Currais Novos e Caicó, com regimes de trabalho de 20 ou 40 horas semanais.



As inscrições podem ser feitas pela internet a partir da próxima quinta-feira (3) até o dia 14 de novembro. A taxa é de R$ 50.

A remuneração total varia entre R$ 2.566,20 e R$ 6.200,14, de acordo com a vaga pretendida e também com o regime de trabalho contratado e a titulação do aprovado. A validade do processo seletivo é de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.



A UFRN informou que as provas serão realizadas presencialmente em sessão pública, mas que pode ocorrer, a critério da unidade acadêmica, por videoconferência.

As provas poderão ocorrer no período de 12 a 16 de dezembro ou de 6 a 10 de fevereiro de 2023, sendo aplicadas no município de lotação do Departamento ou Unidade Acadêmica Especializada da vaga ofertada, segundo informou a UFRN.

UERN

Na UERN, estão sendo ofertadas 27 vagas para contratação temporária de professores. As oportunidades são para os campi de Mossoró, Assu, Caicó, Natal, Patu e Pau dos Ferros.

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas desde quinta (27) até o dia 6 de novembro e são realizadas exclusivamente através do e-mail selecao.progep@uern.br. No e-mail, é preciso colocar no título "Inscrição Edital nº 009/2022–PROGEP/UERN".

O candidato deverá enviar a Ficha de Inscrição (Anexo I do edital) devidamente preenchida e os documentos constantes no item 2.3 do Edital, todos digitalizados no formato PDF e em documento único.

Para o campus de Mossoró, há vagas para as áreas de música, medicina, ciências contábeis, pedagogia, educação física, ciências sociais e/ou ciências humanas, gestão ambiental, letras, matemática e química.

No campus de Assu, as áreas com vagas disponíveis são economia e letras – língua inglesa. No campus de Caicó, há oportunidade pra quem é da área de enfermagem. No campus de Patu, há disponibilidade para a área de letras língua portuguesa e libras.

No campus de Natal, há vagas para as áreas de ciências da religião e direito. Por fim, no campus de Pau dos Ferros, há opções para as áreas de economia, educação física e Libras.