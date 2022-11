Deputado Sousa fundamental no fortalecimento da pesca na Costa Branca

A região da Costa Branca, no entanto, ficou sem seu principal defensor, que optou por cuidar da saúde e não concorrer a reeleição na eleição deste ano de 2022. Com o trabalho que realizou em benefícios da região, cogista-se que ele será candidato a prefeito em 2024, em Areia Branca, onde já foi gestor.

A região da Costa Branca do Rio Grande do Norte perdeu o seu mais importante defender na Tribuna da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.

Manoel Cunha Neto, mais conhecido por Sousa, ex-prefeito de Areia Branca-RN, e atual deputado estadual, optou por não concorrer à reeleição neste ano de 2022.

Como deputado, atuou em defensa dos pequenos e grandes pescadores da região da Costa Branca. Fortaleceu o setor com leis e apoiando na luta por melhor situação tributária.

Com forte influência nas gestões de Grossos, Serra do Mel, Tibau, Porto do Mangue, Sousa, como deputado, encontrou dificuldades de relacionamento político com sua terra natal: Areia Branca.

Na cidade de Grossos, Sousa foi crucial na luta no processo de recomento da atividade de extração de sal artesanal, assim como para instalar uma Unidade do Samu entre Tibau e Grossos.

Em Areia Branca, Sousa foi defensor ferrenho na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e no Governo Fátima Bezerra para conquistar uma Escola Técnica (IERN), já em obras.

O deputado Sousa foi ativo nas principais discursões junto ao Governo do Estado em torno de benefícios (água e estradas) para os municípios de Porto do Mangue e Serra do Mel.

Ao desistir da reeleição, Sousa optou por apoiar o projeto do empresário Jorge do Rosário, então candidato a deputado estadual. Entretanto, infelizmente, Jorge não conseguiu se eleger.

Chegou a participar da campanha, como suplente de candidato a senador de Rafael Mota, que não conseguiu se eleger. Rafael vai concluir o mandato de deputado federal em Dezembro.

Em contato com amigos, Sousa não confirma que está deixando a política em definitivo. Apenas que precisa descansar. Cogita-se que vai disputar a Prefeitura de Areia Branca em 2024.