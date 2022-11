Cerca de 24 mil profissionais da educação do RN são beneficiados com R$ 140 milhões do Fundef

O pagamento dos precatórios do Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental (Fundef) foi realizado pelo Governo do Estado no sábado (29). Os educadores receberam 60% dos valores repassados ao Estado pela União e relativos aos precatórios do antigo Fundef. Já os pensionistas receberão em 10 dias úteis, após análise e cálculos da Procuradoria Geral do Estado (PGE).