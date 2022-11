Departamento de Mobilidade realiza simulações de tráfego na rua José Damião

Com a proposta de melhorar a mobilidade local, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) promove simulações de tráfego na rua José Damião, no acesso à rua Monsenhor Gurgel, no bairro Abolição I.



Especialistas do Departamento de Mobilidade avaliam o comportamento dos condutores quanto a conversão à esquerda dos veículos que trafegam sentido Centro/Abolição. O semáforo existente na via foi estrategicamente desligado para acompanhar o tráfego de veículos na área. Engenheiros estudam implantar nova sinalização para melhorar o trânsito local.



“Estamos realizando simulações para acompanhar o comportamento dos condutores quanto a conversão à esquerda. Esse estudo é extremamente importante para nossa equipe ver na prática o desenvolvimento do trânsito. É essencial a atenção nesse momento. Se você passa pela região já percebe que o semáforo não está funcionando, foi voltado para cima justamente para esse estudo técnico”, explicou Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade.



Secretário de Segurança, Cledinilson Morais enfatiza que atitudes como a atenção e a responsabilidade são fundamentais para diminuir o número de acidentes. “No nosso trânsito mudanças são fundamentais para ter mais eficiência. Para mantermos a harmonia, é preciso ter respeito às leis de trânsito. A responsabilidade é fundamental para a prevenção da vida no trânsito”, disse.



Participantes da consulta pública “Mossoró Mobilidade” sugeriram a adequação da área, na perspectiva de melhorar o acesso à rua Monsenhor Gurgel. Brevemente, após conclusão dos estudos, técnicos farão relatório final para tratar da viabilidade e implementação da sinalização mais indicada para a região.