Esporte bet online e o aumento da popularidade do tênis de mesa

A grade do torneio está lotada, com jogos acontecendo a partir das oito da manhã com uma freqüência de 30 minutos. Este calendário - mais de 4.500 apostadores, mais de 90.000 partidas jogadas - torna possível apostar quase constantemente e independentemente do dia da semana, mês e fuso horário.

O período pandêmico tem sido um dos mais difíceis no esporte mundial. Quarentenas, interrupções de eventos esportivos e o cancelamento de grandes torneios não atingem apenas jogadores, equipes e torcedores. A COVID-19 afetou o negócio de apostas e esporte bet online. Muitos grandes apostadores tiveram problemas com o cancelamento de numerosas partidas e o adiamento de campeonatos. Este fator afetou a popularidade dos esportes menores, como o tênis de mesa e o ping pong.

Esporte bet online: o que mudou desde a COVID-19

Alguns livreiros não conseguiram sobreviver à crise, mas os principais agentes do mercado se concentraram em outros esportes que não foram cancelados durante a pandemia. Isto permitiu que as casas de apostas preenchessem suas linhas e oferecessem aos entusiastas de apostas novas apostas. No final de 2020, um em cada cinco jogadores está apostando no tênis de mesa. Em geral, a participação do esporte chegou a um terço de todas as apostas feitas pelas maiores casas de apostas.

Com o fim da quarentena e o reinício dos grandes torneios esportivos, o interesse pelo esporte não desapareceu. O que isto significa? A Liga Pro, como comercial e independente das federações oficiais, estava em meio a uma epidemia. A grade do torneio está lotada, com jogos acontecendo a partir das oito da manhã com uma freqüência de 30 minutos. Este calendário - mais de 4.500 apostadores, mais de 90.000 partidas jogadas - torna possível apostar quase constantemente e independentemente do dia da semana, mês e fuso horário.

Apostas interativas de tênis de mesa

Fato interessante: Em maio de 2020, o tênis de mesa no Colorado (EUA) foi investido $6,6 milhões. Em comparação, o MMA ficou em segundo lugar entre os entusiastas das apostas, com um lucro de US$ 1,7 milhões. Em abril de 2021, o tênis de mesa no Colorado trouxe US$ 8,96 milhões.

Como você analisa as partidas de apostas de tênis de mesa? Considere quatro elementos ao calcular as probabilidades:

➔ Rankings de tênis. O índice de meio e fim de temporada reflete objetivamente o nível de um atleta.

➔ O desempenho de um jogador contra adversários fortes e o desempenho em torneios de alto nível.

➔ Histórico de partidas pessoais.

➔ Notícias recentes e entrevistas com os jogadores.

Três estratégias populares de apostas de tênis de mesa a considerar:

#1. Apostas de final de evento

Uma aposta no favorito para ganhar o próximo sorteio, se as seguintes condições forem cumpridas:

● O favorito ganha dez pontos na partida. O próximo ponto ganha o conjunto.

● O forasteiro marca sete pontos ou menos no conjunto.

O forasteiro pode perder um conjunto para poupar forças para o próximo jogo.

#2. Estratégia total de apostas.

Aposte em um total de mais de 18,5 pontos no terceiro conjunto nos seguintes casos:

● Os adversários ganham um set cada um.

● No primeiro e segundo sets, os jogadores marcaram menos de 19 pontos.

● Os livreiros deram chances de menos de 2,50 para que cada jogador ganhasse.

Aposte em um total de menos de 18,5 pontos no terceiro conjunto nos seguintes casos:

O favorito ganha as duas partidas.

Jogadores marcam mais de 19 pontos no primeiro e segundo sets

A probabilidade de ganhar o favorito era de menos de 1,35.

Estas condições criam o potencial para uma aposta vencedora.

#3: A estratégia do favorito dos perdedores

Apostar no favorito perdedor da partida sob duas condições:

➔ O favorito da partida perde por 2-3 pontos no final de um conjunto. Por exemplo, 6:9 ou 8:10.

➔ Os livreiros dão chances maiores do que 3,00 para que o favorito ganhe a partida.

Siga a estratégia e faça sua análise para aumentar suas chances de vencer.

Sumário

Um fator importante que tem aumentado o interesse dos apostadores pelo tênis de mesa é seu dinamismo, a imprevisibilidade dos resultados e a alta velocidade de jogo. Ao contrário do futebol, onde os resultados de uma partida são conhecidos apenas após duas horas, no tênis de mesa o jogo vai mais rápido. Muitos jogadores de tênis de mesa escolhem o tênis de mesa por causa do grande número de linhas. Os livreiros não estão limitados a uma ou duas ofertas, pois isso limita a possibilidade de vencer. As apostas esportivas oferecem uma ampla gama de opções.