Eliabe celebra envio à ALRN de projeto que atualizar os critérios para ingresso nas Corporações Militares

De acordo com o deputado Subtenente Eliabe (SDD) projeto de lei, de autoria do Governo do RN, reconhece o tecnólogo como nível superior para ingresso nas corporações militares do estado, além de alterar a idade mínima de 30 para 35 anos. Se aprovada, a iniciativa altera o edital recém publicado para concurso público para provimento de cargos no Corpo de Bombeiros Militar do RN. “Aqui na Assembleia seguiremos acompanhando o projeto para que possa caminhar de forma célere, haja vista a sua relevância para a sociedade. Sabemos que um dos grandes problemas na segurança do RN é a falta de efetivo. Dessa forma, peço o apoio dos deputados desta Casa para que deem a atenção que essa matéria requer”, disse o deputado.