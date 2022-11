Polícia Civil elucida homicídio ocorrido em agosto no bairro Sumaré, em Mossoró. De acordo com o titular da Delegacia de Homicídios de Mossoró, Delegado Rafael Arraes, o crime já estava elucidado há alguns dias, mas aguardava o mandado de prisão ser expedido e cumprido para divulgar o caso. Ainda segundo o delegado, um dos autores, preso nesta quinta-feira (3), é um homem identificado como Francisco Mucio. Ele já se encontra na Cadeia Pública de Mossoró, onde ficará à disposição da justiça para responder pelo homicídio de Nikolas Yuri Bezerra Fernandes, de 22 anos, crime ocorrido no dia 30 de agosto de 2022. Outras pessoas que teriam participado da ação ainda não foram pronunciadas.

FOTO: REPRODUÇÃO