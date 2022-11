Abertura da 34ª edição da Ficro na Estação das Artes, em Mossoró-RN

O prefeito Allyson Bezerra, em seu discurso na solenidade de abertura da Ficro 2022, ressaltou que, em 2023, o município de vai fazer o maior e mais importante investimento em educação de sua história: climatizar todas as salas de aula e de professor das 97 escolas do município, melhorando assim as condições de aprendizado dos alunos e de ensino dos professores tanto da cidade como da zona rural; Neste ano de 2022, a Ficro destaca da castronomia regionial a Construção Civil

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado reeleito Ezequiel Ferreira, o secretário de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte, Silvio Torquato, e o prefeito Allyson Bezerra, abriram a 34ª edição da Feira Industrial e Comercial da Região Oeste – Ficro 2022, na noite desta quinta-feira, 3, na Praça de Eventos da Estação das Artes Elizeu Ventania, em Mossoró-RN.

Na ocasião da abertura da Ficro 2022, o prefeito Allyson Bezerra enfatizou as autoridades que determinou a Secretaria de Educação de Mossoró para climatizar todas as salas de aula e de professores das 97 escolas do Municipal. Ele destacou que se trata do maior investimento em educação do município, que vai melhorar as condições de aprendizado dos alunos e de ensino dos professores.





Quanto a 34 Ficro, o Sistema Fecomércio RN, participará do evento com o espaço “Lounge do Comércio”. Também se destaca inúmeros investimentos, fomentando da gastronomia a Construção Civil.

No espaço do Sistema Comércio RN, instrutores do Senac irão ministrar oficinas nas áreas de Beleza e Gastronomia, e o Sesc levará Oficinas de Aproveitamento Integral de alimentos do Mesa Brasil, como Brigadeiro de Macaxeira; Brigadeiro de Batata Doce; Snack de Grão de Bico; Snack de semente de jerimum e Bolo de Casca de Banana.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró, o Sesc RN instalou, próximo ao local, a Unidade Móvel Sesc Vacina para imunização da Covid-19 e gripe. O acesso às oficinas e Unidade de Vacinas será gratuito e aberto ao público.

Na construção civil, se destaca o stand da Casanova Construção, mostrando seu mais novo empreendimento, o Cidade Verde, que fica na saída para Governador Dix Sept Rosado, nas margens da RN 117, ao lado do Cidade Oeste, num local bem estruturado, com segurança, iluminação, drenagem, abastecimento, área de lazer e posto de saúde.





Realizada pela Associação Comercial e Industrial de Mossoró – ACIM, desde o ano de 1987, a Ficro é a maior feira multissetorial da região. Já inclusa no calendário de eventos da cidade, na edição deste ano, o principal objetivo é reconectar a classe empresarial com patrocinadores e instituições. Além das oficinas o Sesc e Senac, o público que visitar o “Lounge do Comércio” será atendido pela equipe coorporativa das instituições que irá apresentar os serviços e projetos desenvolvidos, e poderão também participar da “Roleta da Sorte” com distribuição de brindes.

Uma comitiva de diretores e conselheiros do Sistema Fecomércio RN já está em Mossoró para participar da Ficro. Liderados pelo presidente da entidade, Marcelo Queiroz, eles cumprirão uma agenda que conta com visitas nas unidades do Sesc e Senac em Mossoró, abertura oficial da Ficro e reuniões com classe empresarial local.

“É uma enorme satisfação voltar a Mossoró e poder participar presencialmente da Ficro, após dois anos de pandemia. No nosso ‘Lounge do Comércio’, iremos apresentar as ações e serviços da Fecomércio, Sesc e Senac, pois sabemos da importância desse relacionamento próximo com o público que estará no evento para entendermos as necessidades, conhecer as demandas e continuarmos nosso trabalho de representar com excelência a classe empresarial do nosso estado”, disse Queiroz.

Com estimativa de movimentar R$ 20 milhões em negócios, nos primeiros três dias, o evento será realizado no formato presencial e oferecerá workshops, palestras, mostra de artesanato, música ao vivo e intervenções culturais. No dia 6, a Ficro ocorrerá no formato on-line, em um compilado de momentos da feira que será exibido pelos canais e plataformas da TCM. Todo o evento será realizado de forma gratuita.