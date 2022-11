Severiano Melo registra 105 mm de chuva neste final de semana; maior volume acumulado do RN. O dado foi registrado entre às 7h de domingo (6) e 7h desta segunda-feira (7), por meio do monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn). No município, açudes chegaram a sangrar com as precipitações. Jailza de Brito, moradora de Severiano Melo, em contato com o MOSSORÓ HOJE, informou que a chuva durou a noite toda e que o tempo segue “fechado”. A expectativa é de mais chuva para esta segunda-feira. Na região, o município foi seguido por Almino Afonso (73 mm), Luís Gomes (68.4 mm), Venha Ver (59.6 mm), José da Penha (57 mm), entre outras 17 cidades, segundo a Emparn.

Chuvas de até 105 milímetros foram registradas em cidades do interior do Rio Grande do Norte ao longo do domingo (6), segundo o monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn). As cidades com maior quantidade de água registrada ficam no Oeste potiguar.

O maior acúmulo registrado entre às 7h de domingo (6) e 7h desta segunda-feira (7) foi em Severiano Melo, no Alto Oeste, onde o pluviômetro marcou 105 mm. No município, açudes chegaram a sangrar com as precipitações.

Jailza de Brito, moradora de Severiano Melo, em contato com o MOSSORÓ HOJE, informou que a chuva durou a noite toda e que o tempo segue “fechado”. A expectativa é de mais chuva para esta segunda-feira.

Na região, o município foi seguido por Almino Afonso (73 mm), Luís Gomes (68.4 mm), Venha Ver (59.6 mm), José da Penha (57 mm), entre outras 17 cidades, segundo a Emparn.

Pau dos Ferros também teve chuva, mas não estava na listagem da empresa até a última atualização desta matéria. Outras cidades com fortes chuvas, mas que não tiveram a quantidade computada até por volta das 8h foram Assú, Itaú e Upanema.

Na região Central, também foram registradas chuvas acima de 30 milímetros em pelo menos três cidades: Serra Negra do Norte (48 mm), Timbaúba dos Batistas (40.6 mm) e Santana do Seridó (35.2 mm).