Programa que prevê o maior investimento público na educação de Mossoró será lançado nesta terça, 8

O lançamento do “Mossoró Cidade Educação” acontecerá a partir das 9h, no Ginásio Pedro Ciarlini. O programa contemplará da infraestrutura das escolas e Unidades de Educação Infantil (UEIs) às novas tecnologias; do transporte escolar à formação/capacitação dos profissionais; da valorização do servidor à garantia da merenda escolar das crianças.