Hapvida NotreDame Intermédica abre curso de formação profissional com inclusão social em TI em todo o Brasil

O Hapvida NotreDame Intermédica começou a formar profissionais oriundos de minorias sociais para integrá-los ao mercado de tecnologia da informação e aos próprios quadros do grupo.

O projeto faz parte do Programa One, desenvolvido pela Oracle, e consiste em um curso online de qualificação em TI, de seis meses, com perspectiva de contratação pelo grupo. As inscrições foram abertas na terça (1º).

O público-alvo envolve pessoas com deficiência física e psicológica, negras, LGBTQIA+ e com mais de 50 anos de idade. A primeira turma conta com 30 participantes de Fortaleza e uma nova, com 200 vagas, está sendo aberta para alunos de todo o país.

A ação reforça o planejamento estratégico ASG do grupo — que acaba de aderir à Rede Empresarial de Inclusão Social, reunindo corporações comprometidas com a ampliação do mercado de trabalho para deficientes no Brasil.

O One (Oracle Next Education) conta com aulas semanais, com pelo menos três horas de duração, totalmente online e gratuitas. Além disso, há tira-dúvidas ao vivo.

Após o curso, os alunos terão o seu desempenho avaliado para possível contratação de acordo com as vagas disponíveis nas unidades do grupo Hapvida NotreDame Intermédica.

“Somos uma empresa multicultural e diversa, tal como a nossa sociedade, e queremos descobrir e receber os grandes talentos entre grupos sociais que necessitam de ações públicas e privadas de afirmação. Precisamos abrir as portas do mercado a esses profissionais e é isso que queremos fazer", explica o diretor de Gente, Gestão e Diversidade do Hapvida NotreDame Intermédica, Ricardo Mota.

"O Programa One reflete a nossa política de diversidade, que queremos ampliá-la ainda mais numa área carente de talentos no Brasil, como é a de TI. Isso é bom para todos porque ganharemos profissionais com visões de mundo diversas e ajudaremos a formar uma sociedade ainda mais justa ao promovermos ainda mais a inclusão social nos nossos quadros".

"O Hapvida NotreDame Intermédica tem a diversidade e a inclusão social como partes vitais em seu planejamento estratégico. Isso transforma o ambiente empresarial, que precisa estar em conformidade com a sociedade que o cerca e nos ajuda a evoluir porque, abraçando a diversidade, nós nos tornamos ainda mais inovadores por estarmos abertos a diferentes formas de pensar e olhar para o outro e o ambiente em que vivemos”, define o vice-presidente de ASG da companhia, João Alceu.

Para participar do Programa One, os interessados devem ter idade a partir de 18 anos; estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio em escola pública (ou particular com bolsa); não ter e nem cursar nível superior; não estar trabalhando com tecnologia da informação ou desenvolvimento de sistemas; ter acesso à internet e a um computador para assistir às aulas do curso, e disponibilidade de tempo para estudar.

As inscrições podem ser feitas pelo link https://app.aluracursos.com/form-one/registro/hapvida-4.