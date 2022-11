Projeto da LOA segue para a Comissão de Orçamento da Câmara com 293 emendas. O PL foi despachado nesta terça-feira (8). De autoria dos 23 vereadores e vereadoras, as emendas propõem novas ações e aperfeiçoam outras já previstas na Lei Orçamentária Anual. Do total, cerca de 200 são emendas impositivas – de execução obrigatória pela Prefeitura. Agora, cabe à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade analisá-las e decidir se todas serão acatadas.