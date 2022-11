Após seis meses em reforma, Catedral de Santa Luzia reabre suas portas nesta quarta-feira, 9

Cerca de seis meses depois de ter sido fechada para passar por um processo de revitalização, a Catedral de Santa Luzia reabrirá as portas para voltar a servir à comunidade católica de Mossoró e região.

A cerimônia de Dedicação da Igreja será presidida pelo Bispo Diocesano Dom Mariano Manzana, às 19h, concelebrada pelo Vigário Geral e pároco da Catedral, Padre Flávio Augusto, com a comunidade presente.

Como acontece nos projetos de restauro de importantes monumentos religiosos, o trabalho desenvolvido na Catedral de Santa Luzia atendeu às exigências da adequação litúrgica do edifício sagrado, em vista do espírito e das normas da reforma litúrgica suscitada e promovida pelo Concílio Vaticano II.

Todos os elementos na parte interna da Igreja foram recuperados, valorizados e permanecem como conjunto iconográfico, cujo simbolismo convida o público a admirar e a refletir sobre os mistérios da fé.

A pouco menos de um mês para o início da Festa de Santa Luzia deste ano, em consonância com o terceiro Ano Vocacional da Igreja no Brasil, lançado no próximo dia 20 de novembro 2022 e seguinte até 26 de novembro de 2023, a Paróquia de Santa Luzia escolheu o lema “Corações ardentes, pés a caminho” (cf. Lc 24, 32-33) como tema da edição da festa da padroeira de Mossoró e da Diocese. A Festa de Santa Luzia acontecerá de 01 a 13 de dezembro.

“Corações ardentes, pés a caminho”

A edição 2022 será aberta no dia 01 de dezembro, a partir das 19h, com cerimonial no adro da Catedral revitalizada. Durante 13 dias de festa, os participantes vão poder refletir o tema “Corações ardentes, pés a caminho” (cf. Lc 24, 32-33), que é o lema do Ano Vocacional 2023 e fala do coração e dos pés. Recorda os discípulos de Emaús.

O coração que arde ao escutar a Palavra do Ressuscitado e os pés que se colocam a caminho para anunciar o encontro com o Cristo. Esse sentimento e exercício que, durante a festa, o coordenador da Festa de Santa Luzia e pároco da Catedral, Padre Flávio Augusto, deseja despertar em todos os participantes.

“A festa está linda, vem sendo preparada por muitos corações, mãos e pés voluntários para que todos possam vir de todos os recantos rezar, agradecer a Deus o dom da vida, a saúde e conquistas e também se confraternizar como irmãos e comunidade”, reforça o sacerdote.

Na programação, temos eventos esportivos (corrida, motorromaria, pedalada, cavalgada, caminhoneiros), missas, Adoração ao Santíssimo, confissões, cortejo, shows culturais e a tradicional procissão de Santa Luzia saindo da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no Abolição. A abertura deste ano será marcada pelo grande show religioso de Ítalo Poeta e Ana Clara Rocha”, destacou Padre Flávio.