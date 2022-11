Relator do orçamento para 2023, Getúlio Rego propõe emendas coletivas para zerar fila da cirurgia vascular no RN. O deputado foi confirmado como relator do orçamento pelo presidente da Comissão de Finanças e Fiscalização da Assembleia Legislativa, deputado Tomba Farias (PSDB). Ele, que também é médico, alertou que já há relatos de potiguares que morreram aguardando cirurgia. "Poderíamos aproveitar a tramitação do projeto do Orçamento para solicitar informações junto a Secretaria de Saúde, sobre o represamento na fila da regulação para cirurgias vasculares. Seria uma oportunidade para tomarmos conhecimento da real fila represada para que a gente possa, de forma convergente, alocar recursos para resolução dessa questão", sugeriu.