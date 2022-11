Fátima nomeia 281 candidatos aprovados no concurso público do Itep. A lista com os nomes dos nomeados, que irão compor o quadro de pessoal do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP-RN), foi publicada na edição desta quarta-feira (9), do Diário Oficial do Estado (a partir da página 4). A Governadora Fátima Bezerra anunciou na noite desta terça-feira (08) o ato de nomeação. Foram nomeados para os cursos de nível médio e superior os aprovados no concurso n.º 001/2021 ITEP/RN, realizado no ano passado. As vagas contemplam os cargos de agente técnico forense, agente de necrópsia, assistente técnico forense, perito criminal, perito médico legista, perito médico psiquiatra e perito odontolegista.

Veja AQUI.

O anúncio sobre a nomeação foi feito na noite desta terça-feira (08). Foram nomeados para os cursos de nível médio e superior os aprovados no concurso n.º 001/2021 ITEP/RN, realizado no ano passado.

“Em 2020, nomeamos 1300 policiais militares. Nesta segunda-feira demos posse a mais de 300 novos policiais civis, entre agentes, escrivães e delegados. E agora chegou a vez do ITEP”, comemorou a governadora.

O anúncio foi feito ao lado do vice-governador Antenor Roberto, do secretário de Segurança Pública do estado Coronel Araújo, e do diretor geral do ITEP-RN, Marcos Brandão.



As vagas contemplam os cargos de agente técnico forense, agente de necrópsia, assistente técnico forense, perito criminal, perito médico legista, perito médico psiquiatra e perito odontolegista.

Os nomeados vão atuar pelo ITEP nos municípios de Natal, Caicó, Mossoró e Pau dos Ferros. A lista de documentos necessários para os nomeados tomarem posse dos cargos também consta na edição de hoje do Diário Oficial.

“Esses 281 servidores irão inaugurar uma fase ainda mais avançada do ITEP, que começou com a gestão da governadora Fátima Bezerra, em relação ao plano de cargos, carreira e salários. Essa conquista, extremamente importante, possibilitou a gente fazer esse concurso altamente concorrido”, afirma o diretor-geral do ITEP, Marcos Brandão, lembrando que a conquista colabora para a melhoria de um atendimento mais eficaz às demandas da segurança pública do estado.

Para Brandão, juntamente com o laboratório de DNA e as perícias, nunca houve uma estrutura tão eficiente para a análise da prova material, que é essencial para a condenação ou absolvição dos suspeitos.

O ITEP/RN é um órgão essencial para a Segurança Pública do Estado, sendo detentor exclusivo de perícia oficial de natureza criminal e medicina legal, bem como serviços de identificação civil e criminal no Estado do Rio Grande do Norte.

O concurso foi uma extensão do concurso de 2018 que não havia ido adiante e que foi finalmente destravado na gestão da governadora Fátima Bezerra em 2021.

Os candidatos aprovados realizaram o Curso de Formação Profissional para exercer os cargos de agente técnico forense e agente de necropsia, de nível médio, e perito criminal, perito médico legista, perito odontolegista e assistentes técnico forense, de nível superior.

O Curso de Formação Profissional para nível médio foi finalizado em julho de 2022, e para o nível superior em agosto deste mesmo ano.





CONQUISTAS PARA O ITEP-RN

Além da realização do concurso público, em 2020 a governadora assinou o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da categoria, uma demanda histórica dos profissionais que estava engavetada.

A gestão da professora Fátima também avançou com a construção da nova sede do Itep/RN, doando um terreno em Felipe Camarão para a construção do prédio, contando com um investimento de R$ 15 milhões do Sistema Único de Segurança Pública e R$ 3 milhões do Governo do Estado.

Lançou o projeto Identidade para Todos, que já está pronto e esperando apenas a chegada de materiais adquiridos através do Banco Mundial. Consiste na criação de um posto de atendimento do Itep/RN em cada município do Rio Grande do Norte para emissão de RG, facilitando a vida do popular que precisa emitir o documento.