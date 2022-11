1ª edição do Circuito Esportivo Mossoroense começa nesta quinta-feira, 9. A cerimônia de abertura está marcada para as 18h30. A disputa reunirá equipes locais nas modalidades de futebol de campo, futsal, vôlei, basquete e handebol. Com exceção do futebol, as demais modalidades terão representações nas categorias masculino e feminino. Mais de 1.300 atletas estarão envolvidos na disputa.

Tem início nesta quinta-feira (10), no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini, a primeira edição do Circuito Esportivo Mossoroense (CEM). A disputa reunirá equipes locais nas modalidades de futebol de campo, futsal, vôlei, basquete e handebol. Com exceção do futebol, as demais modalidades terão representações nas categorias masculino e feminino.

A cerimônia de abertura, marcada para 18h30, contará com a presença do prefeito Allyson Bezerra; do titular da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (Semej), Júnior Xavier; entre outras autoridades do município.

Logo após a cerimônia, terão início os jogos com as disputas da modalidade handebol. O congresso técnico para esta competição acontece na noite desta terça-feira (8).

Entre as modalidades inseridas nesta primeira edição do CEM, o futsal reúne o maior número de equipes. Serão 34 no total, sendo 27 na categoria masculino e sete no feminino. O futebol de campo vem a seguir com 31 times confirmados. Mais de 1.300 atletas estarão envolvidos na disputa, entre as cinco modalidades que compõem o certame.

Confira a quantidade de equipes inscritas em cada modalidade:

- Futebol de campo:

Zona urbana: 17

Zona rural: 14

- Futsal:

Masculino: 27

Feminino: 7

- Vôlei:

Masculino: 9

Feminino: 4

- Basquete:

Masculino: 6

Feminino: 3

- Handebol:

Masculino: 6

Feminino: 3