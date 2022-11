Grupo de voluntários prepara duas ações ações solidárias para o mês de dezembro em Mossoró. O “Dom de Amar” irá realizar o “Jantar Natalino”, na Praça da Catedral, no dia 14 de dezembro. Já no domingo seguinte, dia 18, os voluntários chegam à Comunidade Camurupim, para servirem almoço e realizarem a entrega de brinquedos e cestas básicas para cerca de 60 famílias da localidade. Ao total, serão mais de 350 pessoas atendidas com as duas ações.

O fim do ano chegou e o grupo de voluntariado “Dom de Amar” prepara duas ações sociais para o mês de dezembro. O tradicional jantar solidário ofertado toda quarta-feira, na Praça da Catedral, terá um sabor ainda mais especial, no “Jantar Natalino”, que ocorrerá na data 14 de dezembro.

Já no domingo seguinte, dia 18, os voluntários chegam à Comunidade Camurupim, para servirem almoço e realizarem a entrega de brinquedos e cestas básicas para cerca de 60 famílias da localidade. Ao total, serão mais de 350 pessoas atendidas com as duas ações.

No jantar natalino, além do alimento à mesa, serão entregues às pessoas em vulnerabilidade social, mais de 60 kits de higiene pessoal (compostos por creme dental, shampoo, sabonete, prestobarba, desodorante e escova de dente).

No almoço, a ser promovido na comunidade Camurupim, mais de 60 famílias receberão uma cesta básica; 50 crianças ganharão brinquedos, além do almoço para mais de 250 pessoas.

Com a proximidade das datas, o grupo intensifica o pedido de doações. Para a realização dos eventos solidários e aquisição das cestas básicas, o projeto está em campanha para arrecadação do valor de R$ 3.500 ou R$ 50 por pessoa, que pode ser doado por meio do Pix (Chave e-mail: doacoesdomdeamar@gmail.com).

Aos interessados, o Dom de Amar também recebe a doação dos produtos (itens de higiene pessoal, arroz, frango, verdura, cesta básica e brinquedos).