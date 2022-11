MOSSORÓ: UnP alcança 165 estrelas no Guia da Faculdade 2022

O Guia da Faculdade 2022 - pesquisa realizada pelo jornal Estado de São Paulo em parceria com a Quero Bolsa - concedeu à Universidade Potiguar (UnP) o recorde de um total de 165 estrelas na quarta edição do levantamento nacional.

Sempre com resultados crescentes a cada ano que passa, em 2022, a UnP teve 12 cursos avaliados com 4 estrelas e mais 39 com 3 estrelas.

Em Natal, o destaque é para os cursos de Design de Interiores, Design de Moda, Educação Física, Gastronomia, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, História, Marketing, Odontologia e Pedagogia, todos com 4 estrelas. Já em Mossoró, foram avaliados com esse mesmo conceito os cursos de Psicologia e Serviço Social.

Sobre o Guia da Faculdade

O Guia da Faculdade nasceu de uma parceria, fechada no final de 2018, entre o Estadão e uma das principais startups da área educacional do país, a Quero Educação, empresa com sede em São José dos Campos (SP).

No projeto do Guia, coube à equipe da Quero a montagem de todo o processo da avaliação de cursos, incluindo a definição da metodologia utilizada, coleta de informações das instituições de ensino, montagem do banco de avaliadores e tabulação dos dados obtidos.

Os resultados finais da avaliação são divulgados com exclusividade pelo Estadão em suas diversas plataformas.

Confira abaixo a lista de cursos da UnP:

Campus Mossoró

· Administração - 3 estrelas

· Arquitetura e Urbanismo - 3 estrelas

· Ciências Contábeis - 3 estrelas

· Direito - 3 estrelas

· Educação Física - 3 estrelas

· Enfermagem - 3 estrelas

· Engenharia Civil - 3 estrelas

· Engenharia Elétrica - 3 estrelas

· Farmácia - 3 estrelas

· Fisioterapia - 3 estrelas

· Gastronomia - 3 estrelas

· Gestão de Recursos Humanos - 3 estrelas

· Marketing - 3 estrelas

· Psicologia - 4 estrelas

· Serviço Social - 4 estrelas

Campus Natal

· Administração - 3 estrelas

· Arquitetura e Urbanismo - 3 estrelas

· Biomedicina - 3 estrelas

· Ciência da Computação - 3 estrelas

· Ciências Biológicas (Bacharelado) - 3 estrelas

· Ciências Biológicas (Licenciatura) - 3 estrelas

· Ciências Contábeis - 3 estrelas

· Design de Interiores - 4 estrelas

· Design de Moda - 4 estrelas

· Design Gráfico - 3 estrelas

· Direito - 3 estrelas

· Educação Física - 4 estrelas

· Enfermagem - 3 estrelas

· Farmácia - 3 estrelas

· Fisioterapia - 3 estrelas

· Fonoaudiologia - 3 estrelas

· Gastronomia - 4 estrelas

· Gestão Comercial - 4 estrelas

· Gestão de Recursos Humanos - 4 estrelas

· Gestão Pública - 3 estrelas

· Jogos Digitais - 3 estrelas

· Jornalismo - 3 estrelas

· História - 4 estrelas

· Marketing - 4 estrelas

· Medicina - 3 estrelas

· Medicina Veterinária - 3 estrelas

· Nutrição - 3 estrelas

· Odontologia - 4 estrelas

· Pedagogia - 4 estrelas

· Psicologia - 3 estrelas

· Publicidade e Propaganda - 3 estrelas

· Radiologia - 3 estrelas

· Redes de Computadores - 3 estrelas

· Relações Internacionais - 3 estrelas

· Serviço Social - 3 estrelas

· Sistemas de Informação - 3 estrelas