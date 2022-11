1.400 PMs atuarão na segurança em 40 cidades do RN durante o Enem 2022 . As provas do exame acontecerão nos próximos dois domingos, dias 13 e 20 de novembro. Neste ano, aproximadamente 85 mil inscritos estão aptos a participar do certame, que será realizado em 40 cidades da região Metropolitana e do interior do estado. Pelo menos dois policiais militares estarão em cada um dos 306 locais de prova.

FOTO: CEDIDA