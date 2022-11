Corpo de Bombeiros registra três ocorrências de incêndios seguidas em Mossoró

Corpo de Bombeiros registra três ocorrências de incêndio seguidas em Mossoró. Os três casos aconteceram nesta sexta-feira (11), entre 12h e 14h30, na região dos Pereiros, Costa e Silva e Vingt Rosado. O primeiro caso, nas proximidades da empresa AeC, provocou uma grande nuvem de fumaça, que pode ser vista de várias partes da cidade. De acordo com o comandante do CBM de Mossoró, Tenente Quintino, o incêndio aconteceu em uma vegetação seca localizada em um terreno, mas, no local, haviam sido descartados alguns materiais em PVC, que também foram atingidos pelas chamas, produzindo a fumaça.

O Corpo de Bombeiros de Mossoró registrou três ocorrências de incêndio em mato no município em um intervalo pouco menor que 3h. Os casos aconteceram nesta sexta-feira (11), entre 12h e 14h30, na região dos Pereiros, Costa e Silva e Vingt Rosado.

No primeiro deles, em um terreno localizado nas proximidades da empresa AeC, provocou uma grande nuvem de fumaça, que pode ser vista de várias partes da cidade.

De acordo com o comandante do CBM de Mossoró, Tenente Quintino, o incêndio aconteceu em uma vegetação seca, mas, no local, haviam sido descartados alguns materiais em PVC, que também foram atingidos pelas chamas, produzindo a fumaça.

Logo após conseguir controlar o primeiro incêndio, o grupamento foi chamado a outra região de mato, nas proximidades do Hospital da Mulher. A terceira ocorrência, aconteceu nas proximidades do Vingt Rosado.

Apesar de não ser possível identificar, de imediato, o que teria provocado os incêndios, provavelmente, os três casos tiveram interferência humana.

Grande parte dos incêndios registrados nesta época do ano são iniciados quando a população coloca fogo no lixo, próximo à vegetação seca. Com a ação do vento, o fogo se espalha, causando enormes transtornos para animais e também para a população, que sofre com a fumaça, além do risco de as chamas atingirem residências e estabelecimentos comerciais.

Ainda conforme o CBM, no período entre o final de agosto e o início de setembro, até o começo do ano seguinte, aumentam as ocorrências desse tipo, devido ao período de estiagem em que a vegetação fica seca e a temperatura elevada.

Os bombeiros orientam a população que evite queimar lixo em locais onde o fogo possa se propagar e sair do controle, bem como descartar materiais que possam entrar em combustão espontânea devido ao calor intenso.