Prefeitura garante transporte gratuito nos dias de provas do ENEM em Mossoró-RN

A Prefeitura de Mossoró garantirá gratuidade ao transporte público a todos os estudantes que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos próximos dois domingos, 13 e 20 de novembro. As linhas irão funcionar em operação especial visando melhor atender aos estudantes.

De forma inédita, a Prefeitura disponibilizará linhas de ônibus sem cobrança de tarifa aos estudantes que vão realizar o exame.

“A iniciativa do município é muito importante para que todos tenham acesso ao transporte público, conseguindo chegar aos locais de prova de forma rápida e segura. As linhas vão operar de forma especial, com horários adequados em relação às provas”, explicou o secretário de Mobilidade Urbana Cledinilson Morais.

“Estamos garantindo ônibus gratuito com linhas especiais para os nossos estudantes irem até o local de prova e retornarem para casa com facilidade e segurança. Mais uma ação que envolve a nossa política de investimento em educação, iniciativa do Programa Mossoró Cidade Educação, que lançamos essa semana”, destacou o Prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra.

Para utilização do transporte de forma gratuita, os estudantes devem apresentar o Cartão de Inscrição do Enem e documento oficial com foto.

Os ônibus com passagem grátis vão operar nos finais de semana do Enem das 11h às 19h. Mais informações referente às linhas e itinerários podem ser consultadas por meio do aplicativo Cittamob ou através das redes sociais da Cidade do Sol.