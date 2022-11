Mais de 65 mil inscritos compareceram ao 1º dia de Enem no RN; em todo o país foram mais de 2,4 milhões. O número corresponde aos inscritos nas duas versões do exame (impressa e digital). Entre os presentes no Rio Grande do Norte, 64.598 realizaram as provas em papel, e 809 no computador. Os dados são preliminares, tendo em vista que os números conclusivos dependem da apuração definitiva do consórcio aplicador. Os participantes realizaram provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. O exame continuará no próximo domingo, 20 de novembro, quando será a vez de resolver itens de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. O Inep divulgará os gabaritos até o dia 23 deste mês, conforme previsto em edital.

FOTO: REPRODUÇÃO