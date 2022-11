Médico destaca a importância de manter um estilo de vida saudável para prevenir a diabetes

De acordo com o médico Ricardo Bezerra, coordenador de Inteligência em Saúde do Hapvida NotreDame Intermédica, a doença é provocada pelo acúmulo de açúcar no sangue: "Um açúcar que por estar em quantidade tão alta que o corpo não consegue metabolizar e vai se depositando no organismo e causando danos que, no começo, são quase imperceptíveis". Ricardo alerta que, por cerca de dez anos, as consequências são imperceptíveis, até o surgimento de sintomas que levam ao diagnóstico.