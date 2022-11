Paulistas que tentaram embarcar quase 400kg de cocaína pelo porto de Natal são condenados.

A Justiça Federal do Rio Grande do Norte condenou três homens que tentaram embarcar quase 400 quilos de cocaína pelo porto de Natal.

O Juiz Federal Walter Nunes da Silva Júnior, com sentença proferida apenas nove meses após o caso, determinou para Juan Barreto Cardoso Pardal, Maurício Passos de Oliveira e Vitor da Silva a pena de 8 anos, 5 meses e 10 dias para cada um. No entanto, como os três já estão presos há nove meses, haverá a detração desse tempo.

Os três pagarão ainda, cada um, 180 dias multa, o que equivale a R$ 43.632,00.

Esse processo é mais um desdobramento da Operação Maritimum. No caso concreto, o flagrante aconteceu quando os três acusados iriam embarcar em uma lancha para, a partir do rio Potengi, chegar à embarcação que estava no porto de Natal.

“À luz das conclusões da perícia realizada, não há qualquer controvérsia quanto ao fato de se tratar de cocaína, na forma de sal cloridrato, a substância encontrada nas 14 bolsas apreendidas durante a abordagem realizada”, escreveu o Juiz Federal na sentença.

O magistrado ressaltou ainda que ficou demonstrado que Juan Barreto, Maurício Passos e Victor da Silva efetivamente se conheciam, e tinham vinculação tanto com a embarcação quanto com os veículos apreendidos.

“Ademais, não por simples coincidência, os três acusados moram a menos de 10 km de distância entre si, na mesma região do Guarujá, no Estado de São Paulo, inclusive ao lado do Terminal de Contêineres do Porto de Santos”, frisou.