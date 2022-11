Com maior prêmio da história das Loterias Caixa, aposta na Mega da Virada já podem ser realizadas. As apostas no concurso especial 2.550 foram iniciadas nesta quarta-feira (16). As apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica do país, além do app Loterias CAIXA, disponível para iOS e Android, e do Portal Loterias CAIXA. O prêmio não acumula. Caso apenas haja apenas um ganhador e este aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá R$ 2,7 milhões no primeiro mês. O dinheiro do prêmio é suficiente para comprar 50 mansões, no valor de R$ 9 milhões cada.

As apostas para a Mega da Virada, concurso especial da Mega-Sena de número 2.550, já podem ser realizadas. O prêmio estimado nesta edição é de R$ 450 milhões, o maior da história das Loterias CAIXA, e o sorteio será realizado no dia 31 de dezembro.

Como nos demais concursos especiais das Loterias CAIXA, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante.

As apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica do país, além do app Loterias CAIXA, disponível para iOS e Android, e do Portal Loterias CAIXA.

Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas também por esse canal. Para isso, basta ter conta corrente e ser maior de 18 anos.

Para jogar na Mega da Virada, é só marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. O apostador ainda pode deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha. O valor da aposta simples, com 6 números, custa R$ 4,50.

O apostador também pode aumentar as chances de ganhar realizando apostas em grupo por meio do Bolão CAIXA. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 5,00.

É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá R$ 2,7 milhões no primeiro mês. O dinheiro do prêmio é suficiente para comprar 50 mansões, no valor de R$ 9 milhões cada.

APOSTAS MÚLTIPLAS:

A partir do dia 16/11, tanto para o concurso especial Mega da Virada como para os concursos regulares da Mega-Sena, será possível realizar apostas múltiplas de 16 até 20 números. O detalhamento das probabilidades e preços das novas opções de apostas estará disponível na página da Mega-Sena no site das Loterias CAIXA a partir do dia 16/11. Confira abaixo as probabilidades e valores de cada aposta:





CANAIS OFICIAIS DE APOSTAS:

Os únicos canais autorizados das Loterias CAIXA para venda dos produtos lotéricos e registro das apostas são as mais de 13 mil lotéricas CAIXA espalhadas pelo Brasil, o portal Loterias CAIXA, o app Loterias CAIXA, disponível gratuitamente para usuários IOS e Android, além do Internet Banking CAIXA, exclusivo para a Mega-Sena e correntistas da CAIXA. O Bolão CAIXA só é comercializado, com toda a segurança e com a entrega do recibo original de cota, nas Lotéricas CAIXA, não estando disponível em canais eletrônicos.

REPASSES SOCIAIS:

Ao fazer suas apostas, os brasileiros também contribuem com áreas essenciais ao desenvolvimento do país, como esporte, educação, cultura, segurança e seguridade social.

Do valor arrecadado pelas Loterias da CAIXA, quase metade é destinado a repasses sociais, conforme determinado pela legislação vigente.