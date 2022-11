5ª dose da vacina contra a Covid-19 já está disponível em Mossoró para o público 60+. A aplicação da terceira dose de reforço ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A medida segue recomendação da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) e Comitê de Especialistas por conta da identificação de uma nova variante no País (BQ.1). Alguns estados já apresentam aumento no número de casos. Atualmente, Mossoró soma 123.299 pessoas que estão em condição de atraso com esses imunizantes.

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou nesta quarta-feira (16) a vacinação com a terceira dose de reforço, a chamada quinta dose, contra a Covid-19 para pessoas acima de 60 anos. A aplicação ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

A medida segue recomendação da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) e Comitê de Especialistas por conta da identificação de uma nova variante no País (BQ.1). Alguns estados já apresentam aumento no número de casos.

“O município de Mossoró, diante das recomendações do Comitê de Especialistas da Sesap, inicia hoje a vacinação dos idosos a partir de 60 anos ou mais com a quinta dose, assim como já se vem fazendo com os imunossuprimidos. A recomendação é que aqueles idosos que tomaram a quarta dose há quatro meses iniciem a vacinação”, explicou o coordenador do Programa Nacional de Imunização, Etevaldo Lima.

A coordenação do PNI reforça à população que ainda não recebeu a segunda, terceira e quarta doses da vacina contra a doença que compareçam à Unidade Básica de Saúde para ser imunizada. Atualmente, Mossoró soma 123.299 pessoas que estão nesta condição de atraso com esses imunizantes.

“Reforçamos a quem está com dose atrasada que busque as Unidades Básicas de Saúde e atualize seu esquema vacinal. E os idosos que completaram seu esquema com a quarta dose que iniciem a quinta dose diante do período recomendado, que é de quatro meses após a última dose. Também apelamos para que pais ou responsáveis levem as crianças a partir de 3 anos ou mais que não tenham tomado suas doses ou não completaram seu esquema com a segunda dose que retornem às UBSs”.