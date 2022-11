Família consegue arrecadar valor necessário para realizar cirurgia e evitar que adolescente fique cego

Uma grande rede de solidariedade permitiu que, em menos de 48h, a família de Gustavo Cledson Marrocos Ventura, de 16 anos, conseguisse juntar, por meio de doações, a quantia de R$ 12 mil, necessária para a realização de uma cirurgia de retina no adolescente, que pode evitar que ele fique completamente cego. Gustavo perdeu a visão do olho direito aos 13 anos. Recentemente, devido ao agravamento da doença, também começou a perder a visão do olho esquerdo. A irmã do jovem, Jordana Marrocos, informou que a família já entrou em contato com o oftalmologista e o procedimento foi marcado para a próxima terça-feira (22).