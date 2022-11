PC prende suspeito de tráfico e apreende armas e drogas na Alameda dos Cajueiros, em Mossoró

PC prende suspeito de tráfico e apreende armas e drogas na Alameda do Cajueiros, em Mossoró. A ação aconteceu na manhã desta quarta-feira (16). Na residência de Sennick Braienson Tenório Ribeiro, de 25 anos, a equipe da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) foram apreendidos três revólveres, uma pistola e três espingardas calibre 12 caseiras, munições, além de maconha, crack, cocaína, e THC. Também foram apreendidos dinheiro fracionado, balança de precisão e rádios de comunicação.

Nesta quarta-feira (16) a equipe da Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC) de Mossoró prendeu um homem por suspeita de tráfico de drogas, além de armas, munições e outros itens utilizados no esquema criminoso. A prisão aconteceu no final da manhã, no bairro Alameda dos Cajueiros.

De acordo com o Delegado Paulo Torres, titular da Denarc, Sennick Braienson Tenório Ribeiro, de 25 anos, já vinha sendo investigado há cerca de um mês, quando os policiais receberam denúncias anônimas sobre ele.

Nesta quarta, a equipe foi ao local, chegando lá, o suspeito foi avistado portando uma arma de fogo. Ao avistar os policiais, Sennick correu para o interior da residência, mas autorizou a entrada dos agentes.

No local, foram encontrados três revólveres, uma pistola e três espingardas calibre 12 caseiras, munições, além de maconha, crack, cocaína, e THC. Também foram apreendidos dinheiro fracionado, balança de precisão e rádios de comunicação.

Sennick foi preso em flagrante, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele, juntamente com o material apreendido, foi conduzido até a delegacia, para prestar depoimento. Em seguida, ele foi encaminhado para a cadeia pública.

Os policiais também conduziram a namorada do suspeito, que estava no local, e um homem que chegou na hora em que os policiais estavam na casa. Os dois foram ouvidos e liberados.