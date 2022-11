Gás de cozinha fica mais barato a partir desta quinta-feira, 17

A redução no valor do GLP para as distribuidoras foi anunciada na noite desta quarta-feira (16), pela Petrobras, e passa a valer a partir de hoje. O valor do gás passará de R$ 3,7842/kg para R$ 3,5842/kg, equivalente a R$ 46,59 por 13kg, refletindo redução média de R$ 2,60 por 13 kg. Sob o valor final que chega ao consumidor, ainda incidem custos operacionais, como transporte, e impostos.