Comerciante mata a ex-companheira a tiros e depois tira a própria vida, em Luís Gomes. O caso aconteceu por volta das 20h desta quarta-feira (16), no Centro do município. Segundo informações do delegado Hércules Freitas, José Ismael da Silva, de 45 anos, não aceitava o fim do relacionamento com Ana Jacinta da Silva, de 46 anos. O casal estava separado há cerca de 45 dias. Na noite de ontem, José se dirigiu até a casa da ex-companheira e a matou dentro da residência. Em seguida, foi até a rua onde fica localizado um bar de sua propridades e cometeu suicídio. Os corpos foram removidos para a sede do Itep de Pau dos Ferros.

A Polícia Civil registrou um crime de feminicídio, na noite desta quarta-feira (16), no município de Luís Gomes, localizado na região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte.

A vítima foi identificada como Ana Jacinta da Silva, de 46 anos. Ela foi assassinada a tiros pelo ex-companheiro, o comerciante José Ismael da Silva, de 45 anos.

Segundo informações do delegado Hércules Freitas, titular da Delegacia de Luís Gomes, por volta das 20h, José se dirigiu até a residência de Ana e a matou no local, com disparos de arma de fogo.

Em seguida, o homem se dirigiu até a rua onde fica localizado um bar de sua propridades e cometeu suicídio em via pública.

Ainda de acordo com o delegado Hércules, as informações colhidas no local são que o casal estava em um relacionamento conturbado e havia se separado há cerca de 45 dias. No entanto, João não aceitava o fim do relacionamento.

Os corpos dos dois foram removidos para a sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) no município de Pau dos Ferros.