Flanelinha é assassinado a tiros no bairro Santo Antônio, em Mossoró. O crime aconteceu por volta das 2h desta sexta-feira (18), na Rua Pedro Velho. No entanto, a Polícia Militar só foi acionada no início da manhã, por populares que afirmaram ter ouvido tiros na região durante a madrugada. Jeff Duarte Fernandes de Amorim, de 36 anos, foi morto com vários disparos de arma de fogo na região das costas. Ele era ex-presidiário e respondia por crimes de furto. De acordo com o Delegado Plantonista Roberto Moura, que atendeu a ocorrência, familiares afirmaram que ele continuava praticando os crimes, o que pode levar a uma linha de investigação sobre a motivação do homicídio. O caso será investigado pela DHM.

FOTO: REPRODUÇÃO