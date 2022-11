Corpo é encontrado preso a vegetação em canal do município de Grossos. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (17). A equipe da Delegacia de Plantão de Mossoró foi acionada por volta das 21h, com informações de que populares haviam encontrado um corpo boiando, em um canal que leva água às salinas. Os bombeiros também precisaram ser acionados, para tirar o corpo da água, visto que se encontrava em um local de difícil acesso. Devido ao avançado estado de decomposição, não foi possível identificar a vítima e nem a causa da morte, que só serão realizadas após exames mais detalhados na sede do Itep.

FOTO: O FACHO DE GROSSOS